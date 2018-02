Marijnissen: VVD heeft bedenkelijke moraal

Marijnissen keek tijdens een speech in Het Patronaat te Haarlem terug op het aftreden van de minister van Buitenlandse Zaken. ,,Toen Halbe Zijlstra zijn leugen opbiechtte aan Rutte, vond die dit geen aanleiding om Zijlstra duidelijk te maken dat hij moest vertrekken. Rutte noemde het liegen ‘geen doodzonde’. Ik vraag mij echt af: wat dan nog wel?" Volgens Marijnissen zegt de opstelling van VVD-leider alles over de moraal van de liberalen. ,,De moraal waar de waarheid een optie is. De leugen is alleen een probleem als hij uit dreigt te komen." Ook tijdens het partijcongres vorige maand haalde de SP-leider al uit naar Mark Rutte.

Veeg uit de pan

Volgens de socialisten is het referendum als instrument hard nodig. ,,Als politici niet luisteren en de verkeerde belangen dienen, moet u in kunnen grijpen. Daarom mogen we niet accepteren dat een democratisch recht wordt afgepakt", aldus Marijnissen. Morgen vergadert de Tweede Kamer over intrekking van de referendumwet.

De SP-leider sprak de achterban vanavond in vier plaatsen (Haarlem, Breda, Nijmegen en Zwolle) in het land toe via een hologram; een driedimensionale methode om iemand in beeld te brengen die zich elders bevindt. Ze zei dat de SP, die op 118 plaatsen meedoet tijdens deze verkiezingsronde, 'Nederland gaat veranderen'. ,,En we beginnen 21 maart!"