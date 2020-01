Marinierskazerne verhuist niet naar Zeeland, kabinet onderzoekt alternatief

Dat zeggen ingewijden. Vorige week werd er in de ministerraad over de kwestie gesproken. Een besluit werd toen niet genomen, maar uitgesteld met twee weken. Dat zou betekenen dat de ministerraad zich op 31 januari weer over de kwestie buigt.

Duidelijk lijkt dat Vlissingen van de baan is, maar dat het ministerie van Defensie dat besluit niet wil nemen zonder een alternatief te bieden aan de mariniers. Onder de elitemilitairen is al jaren spraken van een leegloop, naar verluidt omdat zij niet van de centraal gelegen Van Braam Houckgeestkazerne willen verhuizen naar Zeeland. In 2018 vertrokken 182 militairen, in 2010 waren dat er 44. Staatssecretaris Barbara Visser noemde de uitstroom ‘aanzienlijk’.

Verouderd

In 2012 besloot het toenmalige kabinet dat de kazerne, die in Doorn in een verouderd complex huist waar uitbreiding onmogelijk is, moest verhuizen naar Zeeland. In Vlissingen moest een hypermoderne kazerne verrijzen en die zou worden vernoemd naar zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

Een definitief besluit werd echter nog niet genomen. Vorig jaar september werd in de Defensiebegroting duidelijk dat het besluit weer was uitgesteld, tot 2021. In de kazerne in Vlissingen zijn al wel miljoenen geïnvesteerd. In 2018 antwoordde Visser op Kamervragen dat er in totaal 36,8 miljoen euro werd gestoken in het plan; geld dat deels door het Rijk en deels door de provincie Zeeland werd betaald. Als het kabinet het eerdere besluit vernietigt, zal Zeeland voor die gemaakte kosten compensatie eisen.

Brief

Die provincie vroeg gisteren nog in een brief aan Visser om het verhuizingsbesluit te herbevestigen. Zeeland benadrukte dat er grote stappen zijn genomen om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne mogelijk te maken: land werd onteigend, mensen moesten hun huis uit, een camping werd verplaatst en vervuilde grond gesaneerd.