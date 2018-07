Marokko 'boos' na uitlatingen minister Blok

Segers (CU): NAVO-lid Turkije niet meer helpen

30 juni Nederland moet Turkije niet langer in NAVO-verband te hulp schieten als dat land wordt aangevallen. Dat zegt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in een interview met De Telegraaf. ,,Ik voel me niet geroepen om Turkije te verdedigen tegen een tegenreactie die het zelf heeft uitgelokt", zegt hij vandaag in de krant.