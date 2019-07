Maximaal 1000 euro subsidie voor bijscholing

Het kabinet vindt dat veel werkenden tijdens hun loopbaan weinig aan bijscholing doen, met name lager opgeleiden en ouderen. Daarom is al in het regeerakkoord besloten om de huidige belastingaftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een simpeler subsidiesysteem voor alle Nederlanders.

Die afspraak is nu uitgewerkt: straks kan het budget al vóór de start van de scholingsactiviteit worden aangevraagd. Dus hoeven de kosten voor een cursus niet meer te worden voorgeschoten. En er is geen eigen bijdrage voor scholingsactiviteiten tot 1000 euro, inclusief btw. Alle kosten daarboven moeten op een andere manier worden opgehoest; door de werknemer zelf of wellicht via een baas.

Cursus- of collegegeld

Met de zak geld worden kosten vergoed voor het volgen van een opleiding of training. Denk aan les-, cursus- of collegegeld en, wanneer van toepassing, examengeld. De aanschaf van boeken en benodigde materialen is voor rekening van de werknemer, tenzij deze kosten in het pakket zitten.

In totaal is er 200 miljoen euro beschikbaar voor de regeling, waardoor dus 200.000 mensen per jaar het maximale bedrag kunnen lenen. Minister Koolmees (Sociale Zaken) verwacht dat het potentiële bereik echter hoger zal liggen, omdat veel activiteiten minder dan 1000 euro kosten.

Voldoende

Begin juni ging het kabinet in een Kamerbrief nog uit van 1000 tot 2000 euro subsidie voor bijscholing, maar na uitwerking van de regeling blijkt nu dat één mille per persoon meestal voldoende zal zijn.