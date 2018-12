May op bezoek bij Rutte: redt een ‘Ruttiaans inlegvel’ haar brexit?

Mogelijk wil May dat de garanties rond die grenskwestie nog eens op papier worden gezet in een inlegvel bij de brexitdeal. En wie heeft er meer ervaring met inlegvellen dan Mark Rutte? Hij wist het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne ermee te redden na een referendum waarin de meerderheid van de Nederlandse stembusgangers het verdrag afwees. Het kabinet-Rutte II zette in het document nog eens op een rijtje dat Oekraïne met het verdrag in de hand bijvoorbeeld geen aanspraak kan maken op EU-lidmaatschap.



Recenter redde een inlegvel de Nederlandse handtekening onder het VN-migratieverdrag van Marrakesh. Na politiek verzet onder leiding van Forum voor Democratie en de PVV legde Rutte III op een ‘post-it’ nog even vast dat het verdrag niet juridisch bindend was. Daardoor kon staatssecretaris Mark Harbers van Justitie het verdrag in Marokko gisteren gewoon ondertekenen.



Mogelijk denkt May nu aan eenzelfde Ruttiaans geitenpaadje in een ultieme poging tóch een meerderheid te winnen in haar parlement. Bronnen rond het kabinet stellen mee te willen denken over de manier waarop May haar brexitdeal presenteert, zónder te morrelen aan de inhoud van de overeenkomst waarover jarenlang is onderhandeld. ,,Dan gaat het over de aankleding van de etalage, maar niet over de inhoud van de winkel.’’ In een tweet zette EU-president Donald Tusk de deur daarnaartoe gisteren ook op een kier.