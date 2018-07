Mbo-ers krijgen koksmes en kappersschaar te leen

Daar komt na de zomer een eind aan, schrijft minister Ingrid van Engelshoven vandaag aan de Tweede Kamer. Middelbare beroepsopleidingen worden met nieuwe afspraken tussen het ministerie, MBO Raad en jongerenorganisatie JOB verplicht om alle middelen ter beschikking te stellen die een student – ongeacht de opleiding die hij of zij volgt – nodig heeft om onderwijs te volgen en een diploma te halen.



Daar staat wel tegenover dat messen, scharen of ander gereedschap eigendom blijven van de school. De student krijgt ze in bruikleen en de school bepaalt of de spullen ook buiten school mogen worden gebruikt. Als de mbo’ers gaan stagelopen, moet het bedrijf waar ze aan de slag gaan zorgen voor de juiste spullen.



In het schooljaar 2017-2018 volgden 486.000 jongeren een opleiding aan een mbo, blijkt uit cijfers van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Een kleine 8500 daarvan volgen een opleiding tot kok en 8000 tot kapper. Deze krant becijferde in 2015 dat een leerlingkapper tot 1400 euro kwijt is aan scharensets.