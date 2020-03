Mbo’ers mogen tijdens coronacrisis stoppen met hun stage

Die afspraken heeft Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gemaakt met de MBO Raad, studentenorganisatie JOB en de onderwijsbonden. Het uitgangspunt is dat de stages zoveel mogelijk doorgaan, maar dat zal niet altijd lukken. In veel gevallen is het leerbedrijf door de coronacrisis gesloten, waardoor het al onmogelijk is geworden met de stage door te gaan. In de horeca moesten alle eet- en drinkgelegenheden zondagavond immers op last van het kabinet dicht.