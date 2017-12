Medici: Scooters en brommers zijn groot gevaar voor gezondheid

,,De kern van de rechtsstaat is dat de vrijheid van het individu ophoudt waar de veiligheid en gezondheid van de ander in het geding komt", schrijven de artsen en onderzoekers. ,,Roken in scholen, vliegtuigen en restaurants is verboden omdat het de gezondheid van andere mensen in dezelfde ruimte schaadt."



Het huidige beleid moet op de schop, vinden de briefschrijvers. ,,Zonder maatregelen tegen scooters en brommers zal het huidige beleid deze gevaarlijke en overlast veroorzakende voertuigen, voor zowel mens als milieu, juist nog meer ruimte geven."



Er rijden in Nederland inmiddels bijna 1,2 miljoen scooters en brommers en dit aantal blijft stijgen. Ter vergelijking: in 2007 ging het nog maar om 700.000 exemplaren. Het aantal snorfietsen is sindsdien zelfs ruim verdubbeld.



Longarts Wanda de Kanter van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, vooral bekend om haar strijd tegen roken, is één van de ondertekenaars van de brief. Zij laat weten zich vooral zorgen te maken om de kindveiligheid, die in gevaar komt door onder meer de uitstoot van scooters en brommers in steden. ,,We moeten denken aan de toekomst, ook die van kwetsbare kinderen met bijvoorbeeld astma."