Meer dan ooit een troonrede van de koning

En hij doet het in een stijl, alsof het zijn eigen tekst is. Minister-president Rutte is de eerste penvoerder en overlegt weliswaar over de tekst met de koning. Maar de presentatie is vloeiend, de herinnering aan het houterige declameren van zijn eerste Troonredes is verdwenen.



In deze Troonrede verwijst Willem-Alexander naar zijn toespraak bij de dodenherdenking op de bijna lege Dam. ,,De stilte nog oorverdovender dan anders.’’ In de eerste paar minuten van zijn troonrede komt er geen beleidsvoornemen aan bod. De koning waardeert de helden van de coronacrisis: ,,Verpleegkundigen en schoonmakers, boa’s en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer.’’



De koning signaleert dat de Nederlandse samenleving bijeen wordt gehouden door een sterk weefsel. Daarin werd het aanvankelijk oplaaiende virus onderdrukt, bewezen ondernemers veerkracht en werknemers die werk en onderwijs thuis combineerden. ,,Nederland heeft in de coronacrisis bewezen verantwoordelijk, saamhorig en flexibel te zijn.’’