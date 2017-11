Meer geld voor peuterklasjes volgend jaar

Gemeenten zouden komend jaar minder geld krijgen voor de zogeheten voorschoolse educatie voor peuters met een achterstand. Dat geld is bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen van laagopgeleide ouders, en van hen zijn er komend jaar minder. Maar gemeenten vinden niet dat ze met minder geld toe kunnen, omdat ze bijvoorbeeld ook kinderen willen helpen van ouders die moeite hebben met het Nederlands.

170 miljoen

Het kabinet beloofde de 'voorschool' de komende jaren al 170 miljoen euro extra, maar dat geld zou pas in 2019 komen. Gemeenten dreigden daardoor komende tijd kinderopvangmedewerkers te moeten ontslaan, terwijl ze in 2019 weer extra personeel zouden moeten aannemen. Nu minister Arie Slob (Onderwijs) volgend jaar al met 40 miljoen euro over de brug komt, kan dat worden voorkomen.