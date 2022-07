Meer koopkracht in 2022 lukt niet: ‘Computer says no’, aldus kabinet

Het is - in de kern - een geval van ‘computer says no’, aldus het kabinet. Dat zocht de afgelopen weken naar een manier om toch nog iets te doen aan de slinkende koopkracht van de middengroep in ons land door de hoge inflatie en energierekening. Maar, zo is de conclusie: dat kan niet meer. Hooguit is er rond Prinsjesdag iets mogelijk voor het komende jaar. Maar tot die tijd: nee.

Volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) is er een keur aan obstakels. Het bevriezen of verlagen van huren ‘is in de praktijk niet meer mogelijk’. Het hervormen van energiecontracten ’vergt’ een tijdrovende ‘stelselwijziging’. Verlagen van collegegeld? Neen. ‘Niet mogelijk’. Verhogen minimumloon: idem. De computers van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, maar ook het UWV zijn simpelweg al te zwaar belast en daardoor niet wendbaar meer. ,,Het is simpelweg onverantwoord”, aldus premier Mark Rutte.

Wel lijkt er iets mogelijk voor de allerarmste Nederlanders, berichtte het kabinet vandaag. Eerder werd hen al 800 euro in het vooruitzicht gesteld om de energierekening te betalen. In totaal trok het kabinet al 6,5 miljard uit.

Steun van oppositiepartijen

Maar de oppositie in de Tweede Kamer is boos, bleek vanavond in een debat over het vraagstuk. En dat is ook het kabinet tot zorg. Want steun van enkele oppositiepartijen is nodig in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft, om de financiële plannen überhaupt door de Eerste Kamer te krijgen.

Zo vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver het te mager. ,,Ik vind het teleurstellend. Ik vind het schaamteloos. We hebben het over 2,5 miljoen gezinnen die dit jaar niet kunnen rondkomen. U heeft niet alles op alles gezet om te kijken wat mogelijk is, want het capaciteitsprobleem is bij alle opties onverantwoord.”

Minister van Financiën Sigrid Kaag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Geert Wilders: ,,We staan hier gewoon voor piet snot. Het kan allemaal niet. Er kan helemaal niets. Naja, wat doen we hier dan? Het kabinet steekt een dikke middelvinger op naar alle partijen hier. Laten we naar huis gaan."

Rutte: ,,We willen in augustus echt kijken naar volgend jaar. Maar er kan momenteel gewoon niet veel. Het zou onverantwoord zijn de uitvoeringsdiensten verder te overladen met taken. We hebben pakketten aangenomen die aan de bovenkant zitten in vergelijking met de rest van Europa. Maar we kunnen helaas niet alles oplossen.”

Volgens Lilian Marijnissen ontbreekt het kabinet het aan creativiteit. ,,We kunnen in debat binnen 1,5 uur akkoord geven voor de aankoop van extra straaljagers en drones voor meer dan een miljard euro. En dan zou er nu niks kunnen?”

Rutte: ,,Dat is echt appels met peren vergelijken. Zo’n aankoop vergt een telefoontje naar Amerika, maar vraagt niets van onze uitvoeringsdiensten. Dat is echt iets anders.”

