Meer ondersteuning voor lokale politieke partijen

Minister Blok: Heel spannend of May het redt

14:43 Het is ‘heel spannend’ of de Britse premier Theresa May het gaat redden. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vanmorgen bij aankomst op het Binnenhof. Hij houdt er nog steeds rekening mee dat het brexit-akkoord sneuvelt.