Meerdere Kamerleden zijn verlegen met de manier waarop toeslagendebat wordt gevoerd

erkenning leed Kind toeslagou­der krijgt ‘steun in de rug’ tot 10.000 euro: ‘Mijn leven is al verwoest’

Behalve hun ouders krijgen ook de kinderen in de toeslagenaffaire geld van de overheid. Al moeten ze er nog wel even op wachten en wordt er in hun geval niet gesproken van ‘compensatie’. De kinderen mochten zelf meedenken over de vergoeding.

20 oktober