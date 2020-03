Mesdagfonds over eigen onderzoek: stikstofcijfers klopten niet door 'bug’

Zwangere vrouw voortdu­rend kop-van-jut bij inlopen abortuskli­niek

7:22 De intimidatie van zwangere vrouwen bij abortusklinieken in Nederland gaat onverminderd door en neemt op sommige locaties zelfs toe. Vrouwen in nood die langskomen om hun zwangerschap voortijdig te laten afbreken, wordt de toegang versperd en ze krijgen nare folders en plastic embryo’s in de hand gedrukt.