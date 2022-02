MeToo of andere problemen? De regeringsambtenaar is de Haagse oplossing voor alles

CU-voor­man Segers onthult: ‘Ik had staatsse­cre­ta­ris­schap Asiel als roeping ervaren’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had het als ‘een roeping’ ervaren als hij tijdens de formatie van kabinet-Rutte IV door premier Rutte was gevraagd als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Als andere mensen ‘geen zin’ hadden gehad in de moeilijke baan, zou Segers het partijleiderschap hebben verruild voor een post in het kabinet.

13:26