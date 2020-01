Migrant zet woningmarkt verder onder druk, vreest Nederlander

Dat blijkt uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen dat de ‘ongenoegen’ over migratie in kaart brengt. Twee jaar geleden bleek nog 59 procent van Nederlanders zich zorgen te maken over de invloed van migratie op de woningmarkt, inmiddels is dat 63 procent. Tegenover migratie in het algemeen staan 43 procent van de Nederlanders negatief, in 2017 was dat nog 38 procent.