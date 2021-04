Militairen en stewardessen voor vaccinatiecampagne: ‘Anderhalf miljoen prikken per week in mei’

LIVE VIDEOIn mei moeten de GGD’s in totaal wekelijks anderhalf miljoen vaccinaties kunnen zetten op in totaal 140 locaties. Daarvoor is veel extra prikpersoneel nodig, desnoods worden Defensie, het Rode Kruis en ‘stewardessen van Transavia’ ingezet.

Dat zei Tiemen Bloemberg, programmadirecteur testen en vaccineren van de GGD vanochtend in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden. ,,We zitten middenin een gigantische operatie, vanaf mei willen we anderhalf miljoen vaccins per week zetten.”

Momenteel zetten de GGD’s wekelijks 400.000 à 500.000 inentingen, dat moet dus fors omhoog. De uitbreiding van de capaciteit is afhankelijk van leveringen en eventuele prikpauzes, maar ook van beschikbaar prikpersoneel, zegt Bloemberg. ,,We werken nu met tienduizend mensen, we breiden steeds uit. Nu is er niet genoeg personeel voor anderhalf miljoen prikken, maar we schalen op.” Vooralsnog is er geen personeelsprobleem, stelt de GGD-directeur, de gezondheidsdiensten hebben duizend militairen en extra Rode Kruis-vrijwilligers achter de hand, ook is er een deal met Transavia over de inzet van personeel: ,,De stewardessen zijn bereid mee te werken op locaties, we monitoren voortdurend wat nodig is.”

Vaccins

Jaap van Delden, RIVM-coördinator van de vaccinatiecampagne, stelt dat de Astra-prikstop/pauze geen grote problemen veroorzaakt: ,,We gebruiken het maximaal, maandag hadden we nog 23.000 doses op voorraad, dat is relatief weinig.” De Astra-vaccins die nog komen zijn allemaal nodig om 60-plussers in te enten: ,,Het is niet zo dat ik er niets mee kan, ze blijven gewoon nodig.”

Het AstraZeneca-vaccin wordt uit voorzorg niet meer gegeven aan mensen onder de 60 jaar, vanwege uiterst zeldzame bijwerkingen. Mensen boven de 65 jaar krijgen in principe het Pfizer/BioNTech-vaccin aangeboden. Als doses van AstraZeneca over zijn, mogen huisartsen die eventueel ook aan 65-plussers aanbieden. Het RIVM ziet het aantal geleverde vaccins en het aantal prikken bij de GGD ‘gestaag toenemen’, zei Van Delden. ,,Dat is echt bemoedigend.”

Wel moet snel duidelijkheid komen over de inzetbaarheid van de 79.000 geleverde doses van het Janssen-vaccin. Die blijven voorlopig in de koeling liggen na meldingen van een mogelijke zeldzame en ernstige bijwerking rond bloedstolsels.

Het Janssen-vaccin was eerst bestemd voor ziekenhuispersoneel (35.000) en 35.000 mensen in GGZ-klinieken. ,,Als dat lang duurt, moeten we voor hen een nieuwe route kiezen.” Volgens Van Delden zit Nederland nu ‘internationaal in de middenmoot’. ,,Soms zit je net wat hoger, soms wat lager. We doen het zeker niet slecht.”

RIVM-directeur Jaap van Dissel praat parlementariërs straks bij over het verloop van de epidemie. Het kabinet wil pas versoepelen als de piek van de derde golf voorbij is, naar verwachting ergens de komende week of de week daarna.

