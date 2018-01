Miljardenclaim NAM dreigt bij terugschroeven gas

Minister roept hulp in van Kamer over verdeling on­der­wijs­ach­ter­stan­den­geld

10:47 Het kabinet stelt de beslissing over de verdeling van het geld waarmee gemeenten en scholen onderwijsachterstanden wegwerken nog even uit. Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over vijf varianten voor hij dit voorjaar een definitieve keus maakt, zo schrijft hij vandaag in een brief.