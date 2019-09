Minder-minderproces gaat voorlopig door, Wilders geschokt: ‘hof negeert keihard bewijs’

Ongelakt

‘Schokkend’

Wilders nam na de beslissing zelf het woord. Hij noemt het ‘onbegrijpelijk en heel eenzijdig’. ,,U heeft alleen de stukken opgevraagd die minister Grapperhaus al zei te willen leveren. Erg toevallig allemaal.’’ Volgens Wilders negeert het hof daarmee ‘keihard bewijs’. ,,Waarom heeft u ook de anderen stukken niet opgevraagd? Dat vind ik oprecht onbegrijpelijk. Wilt u de waarheid niet weten? Het blijft nu volstrekt onduidelijk hoe ver de arm van het departement reikt.’’



De PVV-leider verzocht het hof die stukken alsnog op te vragen en de zaak alsnog aan te houden. ,,Het is echt schokkend. Het staat in de stukken, in het ambtsbericht, dat er geen zaak tegen mij te bouwen was. Het OM stelde een sepot voor. Maar dat raadde zij niet aan de minister aan, omdat het dan uit zou draaien op een artikel 12 procedure.’’



Volgens Wilders ‘kan het dus niet anders’ dan dat er ‘alleen een politieke reden’ was om hem te vervolgen. ,,Het ministerie bemoeide zich met mijn strafzaak. Ik vraag u dit te onderzoeken. Dat mag hier gewoon niet. Op Cuba misschien. Maar hier niet.’’



Ook Knoops riep het hof nogmaals op de zaak tijdelijk stil te leggen. Hij wil dat in ieder geval wordt afgewacht tot 11 oktober, wanneer er uitspraak is in de zaak tussen RTL Nieuws en de staat. Onderdeel van die zaak zijn stukken waaruit ambtelijke interventie zou blijken. ,,Als wij nu zouden moeten pleiten, dan krijgt u een pleidooi waarin maar de helft van de feiten genoemd kunnen worden’’, aldus Knoops.