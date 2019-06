Minima in de knel door onterecht uitgekeerde toeslagen

SP betaalt cartoonist schadever­goe­ding na gebruik trekpop in video ‘Hans Brussel­mans’

16:15 De Socialistische Partij zal Ruben Oppenheimer een schadevergoeding van 8500 euro betalen voor het gebruik van een cartoon van hem in de omstreden campagnevideo over de fictieve personage Hans Brusselmans. De advocate van de cartoonist en de SP kwamen daarover tot een akkoord nadat de rechter in Utrecht ze bij elkaar om de tafel had gezet.