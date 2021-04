Ministapjes in formatie: geen cordon sanitaire rond Rutte

Op het oog heeft informateur Herman Tjeenk Willink na zijn eerste gesprekken met alle lijsttrekkers van de zeventien partijen in de Tweede Kamer nog geen doorbraak bereikt. Een nieuw kabinet is nog ver weg. Maar wie alle lijsttrekkers na afloop goed beluisterde, hoorde dat er wel íets is gebeurd: er is geen volledig cordon sanitaire gelegd rond VVD-leider Mark Rutte. En daar zag het een week geleden nog wel naar uit.



Gisteren zei D66-leider Sigrid Kaag (die eerder een moreel appèl deed op Rutte om op te stappen) dat de formatie een ‘teamspel’ is. ,,We zijn er allemaal bij betrokken om het vertrouwen in politiek en tussen partijen onderling te herstellen. Dat is belangrijk voor de toekomst van het land en voor het aanzien van de politiek.’’



Volgens Kaag is het van belang dat partijen zich ‘op een beschaafde manier tot elkaar verhouden’. Ze wilde niet terugkomen op wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. ,,We staan weer op punt nul.’’ En CDA-leider Wopke Hoekstra herhaalde dat het belangrijk is de komende weken te gebruiken als ‘afkoelperiode’, zodat ‘de schade aan de onderlinge verhoudingen kan worden hersteld’.