Minister: Ambtenaren knepen mogelijk oogje toe bij illegale adoptie

De zaak kwam opnieuw onder de aandacht door de vasthoudendheid van Patrick Noordoven, die in 1980 als Braziliaanse baby illegaal geadopteerd is. Zijn ‘adoptieouders’ deden met hulp van Nederlandse diplomaten en tussenpersonen aangifte van de geboorte van Patrick, en namen hem mee naar Nederland. Ze werden niet vervolgd door Justitie.



Noordoven besloot zijn adoptieouders voor de rechter te slepen, omdat ze jarenlang informatie over zijn adoptie achterhielden. Zo hebben ze zijn zoektocht naar zijn biologische moeder gedwarsboomd, meent hij. ,,Ze hebben mij het universele recht op identiteit onthouden door informatie te weigeren. Ik heb het recht om te weten waar ik vandaan kom, en mijn juridische ouders hebben de plicht mij te informeren.’’



Pas toen hij in 2001 op zoek ging naar zijn biologische familie, gaf het echtpaar toe dat hij illegaal was geadopteerd. Details wilden ze echter niet geven. Pas na diepgravend eigen onderzoek kwam Noordoven op het spoor van zijn biologische zussen; zijn moeder bleek al te zijn overleden.



De zoektocht heeft hem veel geld gekost en leverde hem naar eigen zeggen veel stress en verdriet op, waar hij nog altijd last van heeft. Noordoven stelde zijn adoptieouders aansprakelijk voor de schade, maar de rechtbank ging daar niet in mee.



Het gerechtshof in Den Haag besloot begin november echter dat vonnis te vernietigen en veroordeelde het echtpaar tot een schadevergoeding van ruim 13.000 euro voor psychische schade en 200 euro voor materiële schade. ,,Dat de juridische ouders deze informatie niet relevant vonden, betekent niet dat deze informatie niet belangrijk voor Noordoven kon zijn en is’’, aldus het hof, dat meent dat op ‘juridische ouders een vergaande informatieplicht rust’. Het echtpaar had alle beschikbaar informatie met Noordoven moeten delen. ,,Hij had dan de hele gang van zaken rond zijn geboorte en (illegale) adoptie zelf kunnen reconstrueren.’’