Minister biedt excuses aan voor toelaten Stint: ‘Veiligheid stond niet voorop’

Bouwprotest Politie arresteert 26 demonstran­ten voor onder meer openlijke geweldple­ging, opruiing en poging doodslag

20:11 De A12 bij Den Haag is in beide richtingen weer open. De weg was aan het eind van de middag in de richting van het Prins Clausplein enige tijd afgesloten door de politie, omdat deelnemers van het bouwprotest met hun voertuigen over de volle breedte van de weg langzaam reden. Hierdoor ontstond volgens de politie een gevaarlijke situatie.