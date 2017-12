Minister blijft bij geplande opening Lelystad Airport

D66 wil Nederlandse 'designated survivors' voor mega-aanslag

19 december Ook in Nederland zouden we designated survivors moeten hebben: een minister en een Kamerlid die zich tijdens grote politieke momenten als Prinsjesdag schuilhouden op een onbekende plek om bij een aanslag op de regering het landsbestuur over te kunnen nemen. Dat vindt D66-Kamerlid Joost Sneller, die vanmiddag tijdens het begrotingsdebat voor Algemene Zaken een voorstel daartoe indient. We spraken hem over zijn opmerkelijke oproep.