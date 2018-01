Minister blijft militairen toestaan sportapps te gebruiken

Wel wordt uitgezonden militairen op het hart gedrukt hun locatiebepaling uit te zetten, nadat dit weekend bekend werd dat de exacte plek van militaire bases via de gegevens van de app te achterhalen zijn.



Zo was in Gao, Mali, de looproute van Nederlandse militairen te zien. Dat het om Nederlandse troepen gaat, bleek uit de Nederlandse namen die in de niet-geanonimiseerde lijst van Strava staan, zo meldde deze site.



Bijleveld zei vanmiddag tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer op vragen van D66-Kamerlid Salima Belhaj dat alle militairen gisteren per direct zijn gewezen op de informatie die Strava openbaar maakt. Verbieden is volgens haar geen optie. Militairen gebruiken sociale media ook om in contact te blijven met hun thuisfront. Wel zijn er richtlijnen voor het gebruik van zulke apps. ,,Zodat ze zichzelf niet verraden”, aldus Bijleveld. ,,Iedereen moet zich bewust zijn van wat die apps opslaan en dat het beter is dat ze hun tracking uitzetten.”