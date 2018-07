Minister Blok betreurt ‘te scherpe bewoordingen’

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij op verzoek van veel partijen opheldering geeft over de uitspraken die vandaag via tv-programma Zembla openbaar werden. Op een netwerkbijeenkomst voor Nederlanders die bij buitenlandse organisaties werken, zei hij onder andere dat Suriname een ‘failed state’ is vanwege de ‘etnische opdeling’ en dat hij niet gelooft dat verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam kunnen samenleven.



In zijn brief schrijft Blok dat hij met de term failed state niet de gangbare internationale definitie bedoelde. Hij benadrukt dat in het land verschillende bevolkingsgroepen wel vreedzaam samenleven, maar dat de etnische herkomst blijft in hoge mate bepalend voor de politieke verhoudingen. ,,Veel Surinaamse kiezers stemmen op kandidaten uit hun bevolkingsgroep (niet per se op etnische partijen) in de verwachting dat deze politici het beste voor hun belangen zullen opkomen. Ik heb bedoeld te zeggen dat dit helaas een zwakte is in het politieke bestel.”