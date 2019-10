Minister Blok: Geen Nederlandse IS-strijders ontkomen uit kampen in Noord-Syrië

D66: IS-strij­ders toch in Nederland berechten

13 oktober De situatie in het noorden van Syrië dwingt Nederland ertoe IS-strijders hier te berechten. Dat zei Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 in het tv-programma Buitenhof. Het kabinet wil terreurverdachten juist in de regio voor de rechter brengen.