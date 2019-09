Minister Bruins diep door het stof na onhandige uitspraak over depressieve kinderen

Kinderkoning Yusuf Khalid (14) deed vanmorgen in zijn‘ Troonrede’ in de Ridderzaal een oproep meer te doen voor en met depressieve jongeren. Het AD vroeg de VVD-minister om een reactie.



,,Ik ben geen arts, maar misschien is wat minder op telefoons en tablets kijken een begin?” zei minister Bruins. ,,Meer met elkáár praten.” Zijn eigen kinderen zijn - ‘gelukkig’ - soms maar een kort moment depressief. ,,Als ze een slecht cijfer halen bijvoorbeeld.”



Bruins gaf nog wel aan heel goed te begrijpen over welke groep jongeren koning Yusuf het heeft, maar toch kreeg hij de wind van voren op sociale media. Twitteraars noemden zijn uitspraak ‘een lullige opmerking’, ‘bedroevend slecht’ en ‘onvergeeflijk’.