Minister Bruins pakt stijging medicijnkosten aan

Hij hoopt door onder meer deze maatregelen over vier jaar 467 miljoen euro per jaar te besparen. We zijn jaarlijks zes miljard kwijt en de uitgaven blijven stijgen, maar zo gaan ze minder hard omhoog, is de gedachte.

,,Er komen in rap tempo nieuwe innovatieve geneesmiddelen op de markt. Dat is geweldig nieuws. Maar deze middelen zijn vaak bijzonder duur, tot meer dan 100.000 euro per behandeling per jaar. We hebben niet alleen te maken met de patiënt van vandaag, maar ook met patiënten van morgen. Om ook die patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, is nu actie nodig om de stijging van de kosten te beteugelen", aldus Bruins vandaag na de ministerraad.