Minister Bruins wil bijna half miljard besparen op medicijnkosten

Bruins hoopt door onder meer deze maatregelen over vier jaar 467 miljoen euro per jaar te besparen. We zijn jaarlijks 6 miljard kwijt en de uitgaven blijven stijgen, maar zo gaan ze minder hard omhoog, is de gedachte.

,,Er komen in rap tempo nieuwe innovatieve geneesmiddelen op de markt. Dat is geweldig nieuws, maar deze middelen zijn vaak bijzonder duur, tot meer dan 100.000 euro per behandeling per jaar'', aldus Bruins vandaag na de ministerraad. ,,We hebben niet alleen te maken met de patiënt van vandaag, maar ook met patiënten van morgen. Om ook die patiënten de beste zorg te kunnen blijven bieden, is nu actie nodig om de stijging van de kosten te beteugelen."

Volledig scherm Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg. © ANP Zo wordt er gekeken naar middelen waarmee wordt geconcurreerd en waarvoor de vergoedingslimiet misschien omlaag kan. Verder worden de mogelijkheden bezien voor bereiding van geneesmiddelen door de apotheek zelf. Deze en enkele andere maatregelen kunnen al zo'n 140 miljoen schelen.

Ook hoopt de minister een besparing van 160 miljoen te bereiken door een lagere maximumprijs, al is dat een ingewikkelde zaak. ,,We moeten voorkomen dat fabrikanten vanwege een lagere maximumprijs besluiten hun middel niet meer in Nederland op de markt te brengen." De maatregel heeft vooral effect op de prijs van geneesmiddelen waar nog een patent op rust. Andere zijn doorgaans al goedkoper.

Maximum

Op scherpere inkoop wordt 'vol ingezet'. De krachten zullen daarbij worden gebundeld. Zo moet jaarlijks 155 miljoen bespaard worden.