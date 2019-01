Minister buigt voor Brussel: toch nieuwe vluchten op Lelystad Airport

,,U schetst nu wel het zwartste scenario’’, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. ,,In theorie zou het maximaal om 20.000 vluchten kunnen gaan, maar in werkelijkheid verwacht ik dat het helemaal niet zo ver komt. We gaan ons best doen in Europa om te zorgen dat de regels gunstiger worden voor selectief beleid.’’



Kamerlid Jan Paternotte (D66) houdt voet bij stuk over Lelystad Airport, na dit voornemen van de bewindsvrouw. ,,Dit is niet genoeg, maar Van Nieuwenhuizen wil hiermee een nieuwe poging gaan doen in Brussel. Die gaan daar dan vier tot zes maanden naar kijken. De opdracht en kaders vanuit de Tweede Kamer blijven echter helder, dus ondertussen zullen wij geen onomkeerbare besluiten nemen over Lelystad.”



De oppositie maakt gehakt van het huidige plan. SP-Kamerlid Cem Laçin zegt dat de minister ‘lak’ heeft aan de uitspraak van de Kamer. Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) meldt over het voornemen van de minister: ,,Dat voorkomt niet dat nieuwkomers ook vanaf Lelystad Airport gaan vliegen. Dan voldoet de regeling niet aan de uitdrukkelijke wens van de Kamer dat er geen autonome groei op Lelystad Airport mag plaatsvinden.’’