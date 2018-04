Minister: Coach voor kwetsbare jongeren

Blok: te weinig eigen info om ver­gel­dings­ac­ties Syrië te steunen

15 april Nederland sprak geen steun uit voor de westerse vergeldingsactie tegen Syrië, want Den Haag beschikt niet over voldoende eigen informatie dat het Syrische regime achter een gifgasaanval op het rebellenbolwerk Douma zat. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in het programma WNL op Zondag.