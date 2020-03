Minister De Jonge rekent op meer Nederlandse sterfgevallen door corona

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het coronavirus. De senior was opgenomen in het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.



Minister Bruins (Medische zorg), verantwoordelijk voor de aanpak van corona in ons land, is momenteel in Brussel om over de crisis te praten. Vandaag werd ook bekend dat het aantal besmettingen in ons land is gestegen tot 128.