Minister De Jonge spreekt verspreider suïcidepoeder aan

Van der Staaij: Zijlstra zal met goed verhaal moeten komen

15:12 De ‘kracht van het verhaal’ dat Halbe Zijlstra vandaag bij het debat houdt, is voor SGP-leider Kees van der Staaij bepalend of hij de minister van Buitenlandse Zaken nog kan steunen. ,,Zijlstra heeft een lelijke deuk in zijn geloofwaardigheid opgelopen, maar niet elke schade is onherstelbaar. Dit is een pijnlijk incident.”