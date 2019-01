Minister Dekker onderzoekt nu ook binnenlandse adopties

Oppositie eensgezind: nog vóór verkiezin­gen duidelijk­heid over klimaatkos­ten

16:08 De volledige oppositie in de Tweede Kamer wil nog voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart duidelijkheid over de kosten van de klimaatplannen van het kabinet. Ze roepen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een brief op na het doorrekenen de cijfers zowel naar de Kamer als het kabinet te sturen.