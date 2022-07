Minister Dijkgraaf wil meldpunt voor wetenschappers: ‘Bedreigingen doen me pijn in mijn hart’

De site en bijbehorende hulpinfrastructuur gaan bescherming bieden aan wetenschappers die worden belaagd. ,,Helaas moeten we daar meer actie op nemen”, zegt Dijkgraaf nu een reeks wetenschappers in Nederland is bedreigd. In navolging van persveilig.nl wil hij na de zomer een meldpunt opzetten. ,,We willen een punt oprichten: wetenschapveilig.nl, zoals er nu ook persveilig.nl is.’’