Minister erkent: klokkenluiders sloegen alarm over zeven rapporten

Eerder onthulde deze krant dat er klachten waren van zes klokkenluiders die denken dat er beïnvloeding was bij vier onderzoeken. Het ging om rapporten over de politie, de brandweer, de toepassing van de nekklem na de dood van Mitch Henriquez en de IND. Uit een brief die minister Ferd Grapperhaus (Justitie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt echter dat er ook alarm is geslagen over meer studies, waaronder een onderzoek naar de invoering van de Nationale Politie in 2014.

Daarnaast waren er zorgen over een onderzoek in 2016 naar tbs’er Udo D., naar een rapport over arrestantenzorg en een studie naar de aanpak van overvallen.

Hardere conclusies over het functioneren van instanties zou zijn achtergehouden om ambtenaren uit de wind te houden, stelden klokkenluiders tegen deze krant. Grapperhaus ontkende dat steeds stellig: ,,Ik heb geen enkele aanwijzing dat het hier gaat om leugens of bedrog.’’

‘Omgangsvormen’

Uit het feitenrelaas dat Grapperhaus heeft vrijgegeven doemt tegelijk het beeld op dat de klachten over de censuur in rapporten werd weggezet als bezweren tegen de ‘omgangsvormen’ van de leiding. Zo adviseerde de zogenoemde Centrale Coördinator Integriteit (CCI) aan de ambtelijke top van het ministerie om géén vervolgonderzoek te laten doen naar de meeste meldingen. Slechts één rapport over brandweerzorg kreeg een vervolgstudie.

In plaats daarvan adviseerde de coördinator ‘om een cultuur- en gedragsonderzoek uit te laten voeren’. Dat moest zich richten op ‘hoe de leiding van de Inspectie en medewerkers zichzelf en elkaar waarnemen op leiderschap, communicatie, samenwerking, vakmanschap, omgangsvormen en veiligheid.’’ Zeker twee klokkenluiders waren daar over ‘teleurgesteld’.

Censuur