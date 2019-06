Minister: ‘Eten is te goedkoop’

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat in een interview met deze krant. Vandaag presenteert Schouten haar plan om de agrarische sector in Nederland om te vormen naar een ‘kringlooplandbouw’. De overheid gaat jaarlijks honderden miljoenen euro’s investeren in die omslag.

,,De laatste decennia was het adagium dat we voldoende voedsel moesten produceren om alle monden te voeden’’, zegt Schouten. ,,Mijn nieuwe adagium is dat we voedsel produceren met een zo klein mogelijke belasting voor de leefomgeving. Dus met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat.’’

‘Ongelofelijk goedkoop’

Het gevolg is dat consumenten waarschijnlijk meer gaan betalen voor duurzaam geproduceerde producten. Schouten: ,,In de jaren 70 waren wij ongeveer 20 procent van ons inkomen kwijt aan voedsel. Dat is nu 10 tot 12 procent. Voedsel is ongelofelijk goedkoop geworden.’’

Volgens de minister ligt de rekening daarvan bij de boer wiens inkomen vaak erg laag is. Ook zijn de natuur en het milieu de dupe, omdat die zwaarder worden belast. ,,De ironie is dat consumenten meer voedsel zijn gaan verspillen, juist omdat het zo goedkoop is’’, zegt Schouten. ,,Ik kan niet uitsluiten dat de consument meer gaat betalen. Dat is de prijs voor voedsel dat meer in balans met de omgeving wordt geproduceerd. Daarvan profiteert uiteindelijk iedereen.’’

Supermarkten

Ook van supermarkten verwacht de minister een bijdrage. Nog dit jaar wil ze afspraken maken over een eerlijkere prijs voor boeren en tuinders. ,,Nu ligt het risico te veel bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is het terecht dat daar een hogere vergoeding tegenover staat.’’

Hoewel ons voedsel in vergelijking met andere Europese landen niet duur is, zijn de prijzen in een jaar tijd overigens wel met 3,8 procent gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS.