Minister: geen EU-militairen in ons leger

Stints waarschijn­lijk snel terug in straat­beeld: minister komt met nieuwe regels

11 april De Stint keert binnenkort mogelijk terug in het straatbeeld. Via een brief aan de Tweede Kamer liet Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gisteravond weten ernaar te streven vanaf 1 mei met regels te komen waaraan de aangepaste Stint moet voldoen. Goedgekeurde voertuigen mogen daarna de weg weer op.