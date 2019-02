Minister: Geen verbod op vluchten tussen Amsterdam en Brussel

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger wil dat het kabinet met alle betrokken partijen in overleg treedt voor ‘uitfasering’ van de lijnvluchten tussen Schiphol en Zaventem , meldde ze eerder deze week. De milieupartij vindt sowieso dat korte reizen het goedkoopst en makkelijkst moeten worden per trein.

,,Uitfasering klinkt mij te dramatisch‘’, reageerde de minister. ,,Maar we zijn zowel met de luchtvaartmaatschappijen als de NS in gesprek om te kijken waar het mogelijk is om vliegen te vervangen door andere manieren van reizen."