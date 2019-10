Minister Grapperhaus: Boeren mogen morgen niet naar Binnenhof

Duizenden boeren uit het hele land komen morgen naar Den Haag om te demonstreren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Bij het protest, georganiseerd door de Farmers Defence Force (FDF), worden zo’n tienduizend tractoren op de openbare weg verwacht. De boze boeren rijden eerst naar Biltse Rading in De Bilt voor een protest tegen het meetinstituut RIVM, waarna ze naar de Haagse binnenstad trekken. Daarbij willen ze ook specifiek het Binnenhof oprijden.



,,De boeren is duidelijk te kennen geven dat het niet de bedoeling is dat zij naar het Binnenhof komen’’, zegt minister Grapperhaus. ,,Ik ga er vanuit dat zij aan die oproep gehoor zullen geven.’’ De minister kan zich niet herinneren dat boeren met tractoren ooit eerder naar het Binnenhof kwamen. ,,Je hebt ook van die palen die uit de grond komen. Ook al is een trekker heel stevig, ik weet niet of dat goed is voor je trekker.’’