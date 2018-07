Minister: Handen af van zieke of gestrande zeehonden

Zeehonden moeten in principe niet meer worden opgevangen, behalve als ze gewond zijn door menselijk handelen. Voortaan zou 'handen af' moeten gelden voor zieke of gestrande dieren. Ook moet de opvang professioneler.

Dat meldt minister Carola Schouten (Natuur) aan de Tweede Kamer. Ze kan zich vinden in de adviezen van een commissie die onderzoek deed naar de zeehondenopvang.

Schouten benadrukt dat het goed gaat met de zeehond. Er is een gezonde populatie van ongeveer 14.000 dieren in de Nederlandse wateren. De huidige zeehondenopvangcentra en vrijwilligers hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar nu de populatie weer gezond en daardoor gegroeid is, ontstaat een nieuwe situatie, aldus Schouten: ,,Dit vraagt om een andere manier van opvang.''

Ze wil nu samen met provincies en opvanglocaties binnen een half jaar een zeehondenakkoord sluiten. Hierin komen de spelregels wanneer een zeehond wordt opgevangen.

Steun

Het Zeehondencentrum Pieterburen is blij dat de minister zich heeft uitgesproken over de adviezen van de commissie. ,,Het had wat ons betreft sneller gemogen, maar we kunnen nu echt gaan werken aan een modern wetenschappelijk gefundeerd opvangbeleid. Dat de minister zich kan vinden in de adviezen, is voor ons een steun in de rug", zegt directeur Niek Kuizenga.