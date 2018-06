Minister: Handhaven eindexamencijfers VMBO Maastricht niet uitgesloten

Valse rijbewij­zen eenvoudig te koop via Poolse website

10:43 Het blijkt een fluitje van een cent te zijn om vervalste Nederlandse rijbewijzen te kopen via internet. Via een Poolse website kun je voor ongeveer 80 euro een op maat gemaakt roze kaartje bestellen. Zo kreeg EenVandaag het vervalste rijbewijs in handen van premier Mark Rutte. De VVD wil opheldering van minister Ferd Grapperhaus (Justitie).