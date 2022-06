Minister Harbers: 'Schiphol zal bij de duurdere vliegvelden van Europa gaan horen’

Schiphol wordt een van de duurdere vliegvelden van Europa. Dat is de prijs die de luchthaven moet betalen nu er meer geïnvesteerd gaat worden in snellere en betere afhandeling van vluchten, zei minister Mark Harbers vandaag in een commissiedebat over de luchtvaart.

Lange tijd heeft nationale luchthaven Schiphol zich gericht op een ‘concurrerend kostenniveau’, of in normale woorden: zo goedkoop mogelijk zijn. Soms ging dat ten koste van het personeel en de reiservaring en daar moest een einde aan komen, vertelde topman Dick Benschop gisteren in een hoorzitting in de Kamer. ,,Er is te lang gefocust op kosten en groei. Het wordt tijd voor een aanpak van kwaliteit.”

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat ziet net als Schiphol-topman Dick Benschop in dat er een einde moet komen aan ‘het alsmaar goedkoper willen zijn’ op de nationale luchthaven, maar legt de blaam voor de chaotische uitkomsten van het beleid niet bij het kabinet. ,,Dat we wilden concurreren met de kosten betekent niet per se dat je de laagste prijzen moest opzoeken. We hebben er altijd op aangestuurd dat de reputatie van Schiphol behouden moest blijven”, aldus Harbers in het commissiedebat over de luchtvaart. Wel uit hij zijn waardering voor de medewerkers van het vliegveld.

Met een verschuivende focus van kwantiteit naar kwaliteit zal die concurrentiepositie wel wegzakken, denkt Harbers. ,,Goede kwaliteit, die heeft ook een prijs. De tarieven op Schiphol worden bepaald naar de kosten die gemaakt worden. Schiphol zal uiteindelijk bij de duurdere luchthavens van Europa horen.” Hij ziet het niet als de taak van de overheid om de tarieven laag te houden. ,,De overheid speelt bij de exploitatie van Schiphol financieel geen rol.”

Volledig scherm Drukte op Schiphol is de afgelopen weken reden voor veel commotie in Den Haag. © ANP

Gisteren kwamen Benschop en FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg met een akkoord over de werkomstandigheden op Schiphol, met als belangrijkste speerpunt een zomertoeslag van 5,25 euro per uur voor al het grondpersoneel. Harbers zegt vertrouwen te hebben in het akkoord, ‘maar Schiphol heeft ook geen toverstafje om magisch personeel erbij te toveren’: ,,Het akkoord is niet genoeg om de drukte de komende weken te stelpen en er zullen dus maatregelen genomen moeten worden.” Het schrappen van vluchten is daarbij een mogelijkheid, ‘maar dat is een last resort’, aldus de minister.

De Kamer vindt overigens dat Harbers zich wel wat actiever mag opstellen. ,,De minister kan best een handje helpen om het proces vlot te trekken”, vindt CDA-Kamerlid Harry van der Molen bijvoorbeeld. Ook eist de Kamer wekelijks op de hoogte gehouden te worden over de huidige situatie op Schiphol. Niet alleen over de gevreesde ‘donkerrode dagen’, maar ook over de werksituatie van het grondpersoneel.