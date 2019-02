Minister Hoekstra ziet niets in verkoop 6%-belang KLM

Zowel de Franse als de Nederlandse staat moet van zijn belang in luchtvaartcombinatie Air France-KLM of KLM af , betoogden Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Gijs van Dijk (PvdA) vanmorgen op radiozender BNR.

Beter presteren

De minister van Financiën vindt dat de discussie over iets anders moet gaan. ,,We moeten praten over hoe de onderneming beter gaat presteren en hoe we dat grote belang voor Nederland - de hub-functie - zo goed mogelijk waarborgen. Die twee dingen zal ik blijven vragen van het bestuur."