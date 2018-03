Minister: Hoge straffen voor roekeloos rijgedrag

Het gaat wel specifiek om het vasthouden van een telefoon, dus niet over de situatie waarin de smartphone in een houder op het dashboard zit. Het Hof oordeelde vandaag dat gebruik van de telefoon in dat geval wél is toegestaan.



Grapperhaus heeft een wetsvoorstel opgesteld, waarin zwaardere straffen zijn opgenomen voor allerlei vormen van roekeloos rijgedrag, waaronder appen achter het stuur, maar ook ander 'zeer gevaarlijk rijgedrag' als opzettelijk door rood rijden, de maximumsnelheid negeren of tegen de verkeersrichting inrijden.