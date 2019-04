Minister in gesprek met SP over pensioenen

Belasting­dienst werkt personeels­te­kort in hoog tempo weg

13:33 De Belastingdienst heeft grote stappen gemaakt in het wegwerken van het personeelstekort, meldt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het einde van het jaar moeten er 3450 vacatures vervuld worden.