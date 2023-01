Minister Jetten: ‘Ik heb ook vrienden in tranen over de hoge energierekening’

video Koning Wil­lem-Alexan­der benaderde zijn tiende kersttoe­spraak nadrukke­lijk als slecht­nieuws­ge­sprek

Koning Willem-Alexander stond in zijn kersttoespraak uitgebreid stil bij de crises in zijn koninkrijk en de oorlog in Oekraïne, zelfs met de muziekkeuze. Over de dreiging rond zijn dochter, prinses Amalia, repte hij met geen woord. Zijn tiende kersttoespraak als koning in vijf opvallende fragmenten.

