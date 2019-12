Minister Kaag loopt zich warm in de coulissen om nieuwe leider D66 te worden

‘Treurig’ vindt Sigrid Kaag het. Dat mensen zich afvragen of een moeder wel premier kan zijn. Kaag, moeder van vier kinderen: ,,Democraten, zullen wij eens laten zien hoe het eruit ziet?”, vraagt ze aan het D66-congres, begin vorige maand bijeen in Breda. ,,Als een moeder premier is?” Consternatie in de zaal. Heeft de populaire D66-minister het over zichzelf?