Minister Koolmees: blij dat de polder levert

Koolmees presenteerde het principeakkoord, dat nog wel wacht op de instemming van de achterban van vakcentrale FNV, vanmorgen samen met de sociale partners. De minister heeft er vertrouwen in dat ook de vakbondsleden zich komende week achter de afspraken zullen scharen. Hij is ingenomen met de steun van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks, die hij de afgelopen tijd nauw bij de onderhandelingen heeft betrokken.

Koolmees is ‘meer dan tevreden en misschien wel een beetje trots’ dat de polder en de politiek na jaren van moeizame onderhandelingen ‘nu samen een antwoord geven op de uitdagingen van de toekomst’. Dat was hard nodig, want ‘we gaan doen wat we niet langer voor ons uit kunnen schuiven’. Hij spreekt van een evenwichtig akkoord, goed ‘voor jong en oud’.